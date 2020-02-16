В Волынской области правоохранители устанавливают причины пожара авто

Сегодня утром в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя села Овадное том, что ночью во дворе у дома по месту жительства сгорел его автомобиль "Volkswagen T4" вместе с документами.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Владимир-Волынского отдела полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также эксперты-криминалисты.
В результате пожара никто из людей не пострадал.
Устанавливаются причины возгорания транспортного средства.
Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет об умышленном уничтожении имущества.