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Воскресенье, 16.02.2020

СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы (Видео)

В Киеве СБУ разоблачила и предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Там рассказали, что некоторое время назад получили информацию о том, что житель Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены. Мужчина и женщина спорили в суде о месте жительства общего ребенка и выплате алиментов. Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении его заказа. По информации СБУ, мужчина оценил жизнь бывшей жены в тысячу долларов. Он тщательно готовился и принимал меры для конспирации. Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа в одном из райцентров Кировоградской области сразу после перечисления "киллеру" последней части обещанной суммы.
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14:38 Сегодня Телеграф
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