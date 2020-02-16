СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы (Видео)

В Киеве СБУ разоблачила и предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Там рассказали, что некоторое время назад получили информацию о том, что житель Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены. Мужчина и женщина спорили в суде о месте жительства общего ребенка и выплате алиментов. Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о выполнении его заказа. По информации СБУ, мужчина оценил жизнь бывшей жены в тысячу долларов. Он тщательно готовился и принимал меры для конспирации. Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа в одном из райцентров Кировоградской области сразу после перечисления "киллеру" последней части обещанной суммы.