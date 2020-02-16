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Плохая шутка: В Киеве задержали мужчину за ложное сообщение о бомбе

Плохая шутка: В Киеве задержали мужчину за ложное сообщение о бомбе
16:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заложенной им бомбе.

По спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины, который не назвался, о том, что в городе Белая Церковь он бросил в урну взрывное устройство.

Также заявитель сообщил, что вызвал для себя скорую помощь, однако они отказались ему приехать.

На место происшествия сразу прибыл наряд патрульной полиции. К счастью, сообщение о минировании не нашло своего подтверждения. 

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При общении с матерью заявителя стало известно, что ее 29-летний сын имеет проблемы со здоровьем и нуждается в лечении.

Относительно молодого сотрудники патрульной полиции составили два административных протокола по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП. Материалы будут направлены в суд для принятия законного решения.

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Киев, Украина, Бомба, Нацполиция, ГУНП.
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