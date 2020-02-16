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Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная

Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Штаб ООС: режим "тишины" соблюдается на участке разведения №1.

Ситуация на участках разведения войск в Донбассе остается стабильной, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

В частности, режим "тишины" соблюдается на участке разведения №1.

Как отмечается, перевозки населения между восстановленным мостом и контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" осуществляет автобус и два электромобиля, которые перевезли более 4 тыс. пассажиров.

Кроме того, представители ГСЧС Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста при необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

Также стабильная обстановка на участке разведения №2 и №3. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".

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Донбасс, ООС.
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