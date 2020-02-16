На Ривненщине пресечена деятельность нелегального игорного заведения

Новости Украины:В Ривненской области разоблачили деятельность подпольного игорного заведения.

Ривненская местная прокуратура совместно с УСБУ в Ривненской области и полицией разоблачили и пресекли деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр в городе Ривне.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

”В рамках уголовного производства проведен обыск в помещении игорного заведения, доступ к которому предоставлялся для отдельного круга лиц. По результатам проведенных следственных действий изъяты 17 системных блоков компьютеров, 13 мониторов, 7 мобильных телефонов, деньги в сумме более 22 тыс. грн, ”черновая” документация и т.д.”, - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины двух исполнителей, причастных к указанному уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.