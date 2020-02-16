В Киеве мужчина во время конфликта ударил оппонента ножом

Новости Украины:Столичные полицейские задержали мужчину, который устроил поножовщину на Троещине.

Во время конфликта с посетителем заведения питания злоумышленник ножом ударил оппонента в грудную клетку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе на проспекте Владимира Маяковского мужчина получил ножевое ранение. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции и врачи.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что мужчина с друзьями отдыхал в кафе, когда подошел неизвестный и предложил выпить вместе. Гостю отказали, после чего он начал оскорблять посетителя.

«В пылу спора мужчины вышли на улицу, где один из них достал нож и ранил им оппонента. После совершенного правонарушитель пытался скрыться, однако свидетели происшествия догнали его и вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали в больницу с непроникающим ножевым ранением грудной клетки. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 35-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи», - сообщил он.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.