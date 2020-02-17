Под Полтавой случилось ДТП: столкнулись грузовик и два автобуса

На автодороге "Киев – Харьков" столкнулись грузовик и два автобуса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
"ДТП произошло сегодня утром на выезде из Полтавы... Предварительно известно, что на автодороге "Киев – Харьков" произошло столкновение грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter рейсом "Харьков – Познань" и пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двумя бригадами скорой медицинских учреждений Полтавы для обследования доставили пятерых участников ДТП.
Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства столкновения транспортных средств.