В Ривне экс-чиновник ОГА нанес убытки госбюджету на более чем 1,5 млн грн

Новости Украины:Экс-чиновника Ривненской ОГА подозревают в халатности и нанесению госбюджету убытков на 1,6 млн грн.

Бывший чиновник Ривненской ОГА из-за халатности нанес убытки госбюджету на сумму 1,6 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Прокуратура Ривненской области сообщила о подозрении лицу по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что, вероятно, нанесло государственному бюджету убытки на сумму 1,6 млн грн. По данным следствия, указанное лицо в 2017 году работало в Ривненской областной государственной администрации, а в его полномочиям входило проведение технического надзора и контроля за осуществлением строительства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что экс-чиновник не проверил соответствие фактически выполненных работ подрядчиком на одном из объектов коммунальной собственности Ривне, безосновательно согласовал и подписал соответствующие акты, в которых стоимость проведенных работ не отвечала сметной документации и требованиям строительных норм.

Как сообщил корреспонденту агентства источник, речь идет о ненадлежащем техническом надзоре за выполнением реконструкции рулежной дорожки взлетно-посадочные полосы аэропорта, что в селе Великая Омеляна Ривненского района.

Бывшему чиновнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом.