В Сумской области полиция задержала пьяного водителя

Новости Украины:На Сумщине полицейские задержали пьяного водителя.

Правоохранители задержали пьяного водителя в Сумской области, у которого при себе не было водительского удостоверения, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Превышение уровня алкоголя в почти 14 раз: патрульные обнаружили нетрезвого водителя в областном центре. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел осмотр на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,74 промилле алкоголя. Мужчина не имел необходимых для управления данным транспортом документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили на нарушителя протокол по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли постановление по ст.126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП.