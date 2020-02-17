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В Днепре водитель убегал от полиции и наехал на пешеходов: есть погибший

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В Днепре водитель убегал от полиции и наехал на пешеходов: есть погибший
08:24 Сегодня Телеграф dp.informator.ua Фото: dp.informator.ua

Новости Украины:В воскресенье, 16 февраля, в Днепре водитель Audi, "убегая" от полиции, наехал на пешеходов, в результате чего один человек погиб.

В воскресенье поздно вечером в Днепре во время бегства от полиции водитель авто сбил трех человек на пешеходном переходе. Один человек погиб, еще двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

“Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал — „помогите!“. Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команду полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Audi течение 10 минут пытался уйти от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.

“На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской произошла трагедия — водитель не справился с управлением, от чего транспортное средство сбило трех пешеходов. Два человека — мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек — отец ребенка, погиб на месте”, — сообщили в пресс-центре.

“В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении”, — сообщили правоохранители.

“Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно пистолеты — боевое оружие. На место происшествия полицейской вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отделения полиции”, — добавили полицейские.

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“Как выяснилось, мужчина, что бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст.189 (вымогательство) УК. Предварительно, мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК”, — резюмировали правоохранители.

Напомним, правоохранители задержали пьяного водителя в Сумской области, у которого при себе не было водительского удостоверения.

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ДТП, Авария, Днепр, Происшествие.
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