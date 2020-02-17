В Киеве на Крещатике горел ресторан

Новости Украины:Вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато".

В одном из ресторанов на ул. Крещатик в Киеве произошел пожар, который повредил кухонное оборудование. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщает страница Facebook ГСЧС в г. Киеве.

"16 февраля в 22:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из столичных заведений общественного питания на ул. Крещатик, в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что пожар возник на кухне на площади 10 кв. м. в 22:51 пожар был локализован, а в 22:56 - ликвидирован.

"В результате пожара повреждено кухонное оборудование, частично закопчены стены и потолок помещения ресторана. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас причина пожара устанавливается.