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В Харькове возле торгового центра обнаружили взрывчатку

В Харькове возле торгового центра обнаружили взрывчатку
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В понедельник, 17 февраля, возле одного из торговых центров Харькова обнаружили самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в ночь на понедельник в Харькове в урне у входа в торговый центр "Французский бульвар".

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о заложенной взрывчатке поступило правоохранителям около 1:05.

"По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУ НП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено", - говорится в сообщении.

В столице полиция проверяет информацию о "массовом минировании" объектов

Информация о случившемся зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция предпринимает меры чтобы установить и задержать причастного к преступлению.

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Харьков, Полиция, Взрывчатка, Происшествие.
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