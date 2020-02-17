В Харькове возле торгового центра обнаружили взрывчатку

Новости Украины:В понедельник, 17 февраля, возле одного из торговых центров Харькова обнаружили самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в ночь на понедельник в Харькове в урне у входа в торговый центр "Французский бульвар".

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о заложенной взрывчатке поступило правоохранителям около 1:05.

"По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУ НП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция предпринимает меры чтобы установить и задержать причастного к преступлению.