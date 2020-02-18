В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения

Новости Украины:Пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Незаконные вооруженные формирования во вторник утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, сообщает перс-центр штаба ООС.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.

Стоит заметить, в утренней сводке на 7 утра штаб ООС не вспомнил о бое вблизи линии разграничения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 февраля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не было