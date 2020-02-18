В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения

Незаконные вооруженные формирования во вторник утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, сообщает перс-центр штаба ООС.
"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.
Стоит заметить, в утренней сводке на 7 утра штаб ООС не вспомнил о бое вблизи линии разграничения.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 февраля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не было