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Руководитель Генштаба об атаке у Золотого: все наши позиции под контролем ВСУ

Руководитель Генштаба об атаке у Золотого: все наши позиции под контролем ВСУ
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все украинские позиции в районе Золотого, где 18 февраля пророссийские боевики совершили атаку, остаются под контролем вооруженных сил.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки боевиков на позиции ООС на Донбассе во вторник утром погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики – тела своих.

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"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 – ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщалось, во вторник утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений вблизи н.п. Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В информации говорилось, что боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применил минометы калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

Позже в ООС проинформировали, что боевое столкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, а также о ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

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Боевики, Донбасс, Бой, Крымское, Новотошковское, Орехово, ООС, Руслан Хомчак, Хутор Вильный.
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