Тройное ДТП: В Киеве столкнулись несколько машин, Нацполиция выясняет причины

Новости Украины:В Киеве в ДТП попали сразу три машины, одного из водителей госпитализировали.

На столичном проспекте Николая Бажана произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии была госпитализирована водитель одной из машин.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Так, сегодня около 11 часов утра на проспекте Николая Бажана произошло столкновение 3 автомобилей.

"По предварительной информации, женщина-водитель транспортного средства Mitsubishi не справилась с управлением и совершила столкновение с отбойником. В результате произошло неуправляемое движение автомобиля, которое привело к столкновению с автомобилем Skoda. Автомобиль Mitsubishi по инерции столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Mitsubishi, ее госпитализировали", - говорится в сообщении.