Насилие в столице: В полицию Киева за неделю поступили сотни обращений

Новости Украины:В полицию Киева за прошедшую неделю поступили сотни обращений, касательно домашнего насилия.

На прошлой неделе в Киеве зафиксировано более 300 обращений относительно домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

"Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами, за прошедшую неделю зафиксировано 327 обращений относительно домашнего насилия. Больше всего обращений поступило в Деснянском районе - 45. В Печерском районе не зафиксировано ни одного случая домашнего насилия", - отметила Хонда.

Она добавила, что в течение этого периода Киевский городской центр по работе с женщинами получил 62 обращения относительно домашнего насилия. Из них от женщин поступило - 58, от мужчин - 4 обращения. Также в Киеве зафиксировано 3 случая домашнего насилия над детьми.

Двое обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ.

Работники полиции зафиксировали 275 обращений относительно домашнего насилия. Правоохранители вынесли 66 срочных ограничительных предписаний, запрещающих обидчику приближаться к пострадавшему лицу или находиться в одном месте на срок до 10 суток.

В КГГА отметили, что горячая линия по противодействию домашнему насилию работает круглосуточно по телефонам: 15-00 и 272-15-00.

По данным КГГА, в январе этого года в Киеве было зафиксировано более 3 тысяч 300 обращений относительно домашнего насилия.