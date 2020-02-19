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Украина весной выставит гостиницу "Днипро" в Киеве на аукцион за $10 млн

Украина весной выставит гостиницу "Днипро" в Киеве на аукцион за $10 млн
00:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новости Украины:Владимир Зеленский ранее одобрил передачу гостиницы "Днипро" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Фонд государственного имущества Украины весной этого выставит на аукцион гостиницу "Днипро" в центре Киева по стартовой цене $10 млн, говорится в сообщении ведомства во вторник.

"Для того, чтобы его финальная стоимость выросла в разы, недавно назначен новый директор - Элина Сапожкова", - отмечает Фонд.

По мнению Сапожковой, ранее имевшей опыт открытия, развития и управления гостиницами международных сетей Rezidor Hotel Group, IHG, Hilton Hotels & Resorts, Hyatt, основной ценностью гостиницы "Днипро" является ее центральное расположение на Европейской площади и виды из номеров.

ФГИ уточняет, что всего в ведомстве 23 объекта большой приватизации, из которых завершить процедуры приватизации в этом году планируется по пяти.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее одобрил передачу гостиницы "Днипро" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

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Выручка четырехзвездочной гостиницы "Днипро" в 2018 году выросла на 11,1%-- до 58,69 млн грн, а чистая прибыль – на 13,8%, до 0,13 млн грн. В 13-этажной гостинице 186 номеров, по 2 ресторана и бара, 4 банкетных зала и 2 конференц-зала.

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Киев, Украина, Аукцион, Владимир Зеленский, $10 млн, Элина Сапожкова.
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