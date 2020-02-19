Обострение на Донбассе: обстрелы из запрещенного оружия, один военный погиб и шестеро пострадали

Новости Украины:Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое - боевое поражение", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела: рядом с Березовое - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из миномета калибра 82-мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": шесть раз вблизи Крымского - из 120-мм минометов НВФ выпустили 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82-мм, а также вели огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета; четыре раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152-мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120-мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка; два раза в районе Орехового - из ствольной артиллерии калибра 152-мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120-мм - 61 мина, 82-мм минометов - 30 мин, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем; дважды вблизи Хутора Вольного - из артиллерийских систем калибра 122-мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Золотого-4 - из минометов калибра 120-мм НВФ выпустили 3 мины, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122-мм - 16 снарядов и минометов калибра 82-мм - 18 мин; в районе Луганского - из 82-мм миномета - 2 мины; рядом с Новолуганским - из миномета калибра 82-мм - 2 мины, а также боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что вблизи Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили огонь НВФ и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

"Следует отметить, что на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в результате боевого столкновения с стороны боевиков 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82-мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет", – уточнили в штабе ООС.