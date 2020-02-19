В Киеве растет спрос на электромобили

Новости Украины:В 2019 году в столице Украины зарегистрировали более 2 тысяч электромобилей.

В Киеве в течение 2019 года зарегистрировали 2085 электромобилей.

Об этом корреспонденту сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД в ответ на запрос.

"В Киеве было зарегистрировано такое количество транспортных средств — электромобилей в течении 2019 года — 2085", — говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что в период с 1 января 2020 года до 14 февраля 2020 года в городе Киев было зарегистрировано 280 электромобилей.

Как извесчтно, 14 ноября в Киеве было зарегистрировано 4066 электромобилей.