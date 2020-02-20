Кличко: Столица получит 273 современных автобусов

Новости Украины:Виталий Кличко рассказал, что в КГГА постоянно обновляют парк общественного транспорта столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобусов. Это - современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это - современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

Также он отметил, что столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Таким образом, общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.

"Это - практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе, - добавил Кличко.