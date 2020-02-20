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Присвоили 80 млн гривен: В столице обвиняют сотрудников банка

Присвоили 80 млн гривен: В столице обвиняют сотрудников банка
14:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве сотрудников Госбанка обвинили в хищении почти 80 млн гривен.

Должностные лица киевского филиала одного из государственных банков были уличены в хищении почти 80 миллионов гривен учреждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен учреждения", - говорится в сообщении. 

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Так, во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения.

"Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, Украина, СБУ, Банк, Госбанк.
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