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Четверг, 20.02.2020
Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня
Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня
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Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня

Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет за сегодняшний день по количеству обстрелов боевиками.

В течение суток четверга боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. 

"Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук. 

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с н.п.Новомихайловка - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; два раза неподалеку н.п.Павлополь - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе н.п.Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по украинским позициям неподалеку н.п.Новозвановка, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

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Украина, Война, Донбасс, Пострадавшие, Обстрелы.
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