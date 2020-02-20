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Во Львове злоумышленники похитили мужчину

Во Львове злоумышленники похитили мужчину
22:44 Чт, 20 Февраль 2020 Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция Львова задержала виновных в похищении мужчины.

Во Львове со стрельбой похитили мужчину. Правоохранители задержали злоумышленников.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

Как сообщили в полиции, сегодня в 17:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки “Шевроле” и в сопровождении внедорожника “БМВ” поехали в неизвестном направлении.

“К розыску и задержанию нападавших были задействованы оперативники уголовного розыска, бойцы батальона специального назначения, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовской области и патрульные полицейские. Злоумышленников, сбежавших в ”БМВ“, патрульные полицейские задержали на улице Симоненко, а ”Шевроле“ - на Навроцкого. Из багажника легковушки правоохранители освободили похищенного”, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных. По факту следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификацией — ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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Львов, Полиция, Нацполиция.
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