Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Черниговской области

Новости Украины:На Черниговщине произошло возгорание резервуара с бензином.

На Черниговщине на предприятии потушили возгорание резервуара с бензином.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

«В 16:50 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о возгорании одного из резервуаров объемом 400 куб. м для хранения нефтепродуктов на территории ООО "Авантаж 7", что в пгт Лосиновка Нежинского района. Всего на предприятии расположено 8 резервуаров, 6 из которых объемом 400 куб. м и 2 объемом 200 куб. м. В загоревшемся резервуаре хранился бензин», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекали 2 отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Нежин, а также сельские пожарные из Талалаевки и Лосиновки. Подавали 4 водяные ствола на охлаждение резервуаров и 2 генератора пены для тушения возгорания.

Кроме того, дополнительно направлены подразделения ГСЧС из районных центров Бобровица, Ичня, Носовка, Прилуки и г. Чернигов. В 18:00 пожар локализовали. Всего на тушение от ГСЧС Украины привлекалось 49 спасателей и 15 единиц специальной техники, а также от подразделений местной пожарной охраны 7 человек и 3 единицы техники. Сейчас причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Черниговской области.