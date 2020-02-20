В горсовете Житомира задержали двух мужчин с оружием (Фото)

Новости Украины:В городском совете Житомира задержали двух вооруженных мужчин.

В Житомире в помещении городского совета правоохранители задержали двух граждан с оружием.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Житомирской области, 20 февраля около 17 часов инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР), обеспечивающие охрану общественного порядка во время внеочередной сессии горсовета, заметили подозрительного мужчину, который вошел в помещение.

«В дальнейшем при поверхностной проверке мужчины инспекторы роты ТОР обнаружили у него предмет, похожий на пистолет, баллончик с веществом слезоточивого действия, телескопическую дубинку и нож», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через некоторое время ТОРовцы увидели в помещении горсовета еще одного человека, который также вел себя подозрительно. У него тоже изъяли предмет, похожий на пистолет, и баллончик с веществом слезоточивого действия.

Инспекторы роты ТОР задержали этих людей и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы. Что именно делали задержанные в горсовете и другие подробности инцидента сейчас устанавливают правоохранители, также они определяются с правовой квалификацией этого события.