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Столкновения в Новых Санжарах: 24 человека задержали

Столкновения в Новых Санжарах: 24 человека задержали
04:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Во время столкновений в Новых Санжарах правоохранители задержали 24 человека.

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции, сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – заявил Клименко во время брифинга с журналистами после заседания Оперативного штаба правительства.

По его словам, 17 человек были задержаны утром, вечером еще семь протестующих.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств.

"Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", – сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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Китай, Полиция, Эвакуация, Ухань, Новые Санжары.
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