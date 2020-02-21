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Блокада Керченского пролива: Россия задержала более 2200 судов

Блокада Керченского пролива: Россия задержала более 2200 судов
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Убытки из-за блокады судов в Керченском проливе составили $45 млн.

С начала морской блокады в Керченском проливе Россия задержала 2249 судов, из которых каждое второе – европейское. Общие потери от вынужденного простоя составляют $45 млн.

Об этом в Брюсселе во время выступления на заседании делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина - ЕС рассказал редактор портала Black Sea News Андрей Клименко, передает корреспондент Укринформа.

«После обострения ситуации в ноябре 2018 года время ожидания судов для прохода Керченским проливом составлял до пяти суток. В это время появились резолюция Европарламента, заявления Еврокомиссии и Госдепартамента США, отдельных стран ЕС и Британского содружества. После этого среднее время ожидания, когда россияне пропустят судно с грузом в Мариуполь или Бердянск резко сократилось - в среднем до 30 часов, и этот показатель держался около полугода. Кое-кто начал говорить, что «керченский кризис» решен. Но до начала блокады время прохождения судов Керченским проливом не превышало 5-7 часов», - рассказал Клименко.

Он заметил, что динамика в изменениях времени задержания судов отражает модель поведения Москвы не только в данной ситуации. Российские представители ведут себя сдержаннее, когда сталкиваются с серьезным сопротивлением - и снова начинают наглеть, когда чувствуют, что оно слабеет.

В связи с этим Клименко напомнил, что больше всего время простоя коммерческих судов у Керченского пролива сократилось в октябре 2019 года – когда состоялось первое заседание Морского трибунала ООН по иску Украины против России.

«За время блокады Керченского пролива Россия искусственно задержала 2249 судов, каждое из которых в простой потеряло, в среднем, четверо суток в результате действий ФСБ России в Азовском море. Один день такого простоя стоит около $10 тыс., поэтому лишь вынужденный простой нанес не менее $45 млн убытков. При этом более половины судов, которые подвергаются необоснованным задержкам в Керченском проливе, имеют отношение к ЕС – или по флагом, или по принадлежности судовладельца, или по порту назначения груза», - проинформировал украинский эксперт.

Он добавил, что по динамике событий, с увеличением количества инцидентов (последним из которых стало незаконное задержание четырех украинских рыбаков силами ФСБ), можно сделать вывод, что Россия готовится к обострению. По прогнозу Клименко, оно может произойти или на волне «победобесия» после 9 мая, или во время российских учений «Кавказ 2020», когда в Черном море, по предварительной оценке, будут сосредоточены до 100 боевых кораблей РФ, в том числе, передислоцированных с других флотов.

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Россия, РФ, Керченский пролив.
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