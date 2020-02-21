В Киеве начались активные работы по ремонту дорог

Новости Украины:Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы.

В Киеве проводятся активные дорожные работы на ул.Богатырской, Борщаговском путепроводе и прочих улицах, чему способствовала теплая погода, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Работы на искусственных сооружениях не останавливались. Благодаря благоприятной погоде мы активизировали ремонт. На путепроводах на улице Богатырской начинаем подготовку к бетонированию монолитного пояса между балками. Также устанавливаем опалубку шкафных стенок. На Борщаговском путепроводе устанавливаем опалубку для тротуара. А через несколько дней продолжим замену балок", - цитирует слова генерального директора УК "Киеваватодор" Александра Густелева сайт Киевской горгосадминистрации.

Он добавил, что на ул.Степана Бандеры начали устройство технического тротуара, на продолжении ул.Довбуша до Броварского проспекта работают на подъездных дорогах. На самой ул.Довбуша ремонт осуществляется в пределах жилой застройки.

"Улицу Довбуша мы полностью перестраиваем. Сейчас идет устройства основания дороги - песчано-щебеночной подушки. Сверху устилаем многослойное асфальтовое покрытие, построим тротуары и обустроим велодорожки. Благодаря строительству новой дороги, ДВРЗ больше не будет тупиковым микрорайоном. При этом движение грузовиков мы отведем от жилой застройки", – отметил Густелев.

Кроме того проводятся средние ремонты, которые идут на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова.

"В этом году мы делаем акцент на проведение средних ремонтов. Это обновление верхнего слоя покрытия и частичная замена и выравнивание бордюров. Благодаря таким работам состояние дорог и тротуаров значительно улучшается. Удается отсрочить проведение капитального ремонта … ежегодно уменьшается количество ямочного ремонта", - добавил Густелев.