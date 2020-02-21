Скачать
Пятница, 21.02.2020
Кабмин пересмотрит госбюджет уже весной
Кабмин пересмотрит госбюджет уже весной
Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
Михайлюк против Милуоки в NBA: все действия украинца (Видео)
Михайлюк против Милуоки в NBA: все действия украинца (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля

В Киеве начались активные работы по ремонту дорог

Смотрите фото (4)
В Киеве начались активные работы по ремонту дорог
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы.

В Киеве проводятся активные дорожные работы на ул.Богатырской, Борщаговском путепроводе и прочих улицах, чему способствовала теплая погода, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Работы на искусственных сооружениях не останавливались. Благодаря благоприятной погоде мы активизировали ремонт. На путепроводах на улице Богатырской начинаем подготовку к бетонированию монолитного пояса между балками. Также устанавливаем опалубку шкафных стенок. На Борщаговском путепроводе устанавливаем опалубку для тротуара. А через несколько дней продолжим замену балок", - цитирует слова генерального директора УК "Киеваватодор" Александра Густелева сайт Киевской горгосадминистрации.

Он добавил, что на ул.Степана Бандеры начали устройство технического тротуара, на продолжении ул.Довбуша до Броварского проспекта работают на подъездных дорогах. На самой ул.Довбуша ремонт осуществляется в пределах жилой застройки.

"Улицу Довбуша мы полностью перестраиваем. Сейчас идет устройства основания дороги - песчано-щебеночной подушки. Сверху устилаем многослойное асфальтовое покрытие, построим тротуары и обустроим велодорожки. Благодаря строительству новой дороги, ДВРЗ больше не будет тупиковым микрорайоном. При этом движение грузовиков мы отведем от жилой застройки", – отметил Густелев.

Правительство упростило начало работ по строительству дорог

Кроме того проводятся средние ремонты, которые идут на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова.

"В этом году мы делаем акцент на проведение средних ремонтов. Это обновление верхнего слоя покрытия и частичная замена и выравнивание бордюров. Благодаря таким работам состояние дорог и тротуаров значительно улучшается. Удается отсрочить проведение капитального ремонта … ежегодно уменьшается количество ямочного ремонта", - добавил Густелев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Дороги, КГГА, Ремонт дорог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
03 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Почему при насморке заложена только одна ноздря: в чем причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений
Пристайко заявил, что минские соглашения изменят
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Украинцы сказали, кому они доверяют больше всего
Украинцы сказали, кому они доверяют больше всего
Масленица в 2020 году: как праздновать по дням
Масленица в 2020 году: как праздновать по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь