Старинный кинжал, браслет и другие: В Черкассах у мужчины нашли исторические памятки

Новости Украины:В Черкассах у мужчины нашли несколько ценных исторических вещей.

Старинный кинжал, браслет и другие вещи мужчина хранил в своем автомобиле.

Происхождение обнаруженных вещей он объяснить отказался. Предметы изъяты.

Открыто уголовное производство по статье 193 УК Украины.

В рамках проведения мероприятий по раскрытию уголовного преступления совершенного на территории Уманского района, полицейские обнаружили мужчину, который хранил в собственном автомобиле старинные предметы, которые могут иметь историческую и культурную ценность. Откуда у мужчины указанные предметы, он объяснить отказался.

Изъятые вещи направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 193 (Незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него) Уголовного кодекса Украины. Полицией Черкасской проводятся мероприятия по установлению происхождения обнаруженных вещей.