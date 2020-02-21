В Харькове введен карантин: бешеный кот напал на людей

Новости Украины:В Харькове бешеный кот покусал людей, введен карантин.

В части Основянского района Харькова введен карантин из-за бешенства кота, укусившего двух человек.

Карантинные мероприятия введены с 20 февраля, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Установлен карантин в части Основянского района, ограниченной Симферопольским шоссе, рекой Уды, ул. Осиповского, ул. Надборной, въездом Змиевским, ул. Моршанской и въездом Циолковского", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства. Сотрудники ветеринарной медицины обходят дома и дворы для выявления больных и вакцинации здоровых животных.

Что касается подробностей, то инцидент произошел в одном из частных домовладений по въезду Циолковского. Животное, не было привито от бешенства, заболело еще 5 февраля, но медицинская помощь ему не оказывалась. За неделю кот несколько раз укусил хозяйку, а на следующий день напал на женщину, которая проходила мимо.

Пострадавшая сразу обратилась в больницу, туда же через несколько дней пришла за медицинской помощью и владелица больного животного. На вопрос о самочувствии женщин дежурный врач заверил: "Состояние пострадавших стабильное, обе женщины получают всю необходимую медпомощь".

Кот умер во дворе дома 18 февраля. Лабораторные исследования подтвердили у животного бешенство.