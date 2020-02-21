ГБР провело обыски в управлении полиции Ривненской области (Фото)

Новости Украины:ГБР провело обыски в управлении нацполиции на Ривненщине.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств со спецплощадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ривненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи.

«Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков изъята служебная документация, компьютерная техника и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекли тяжкие последствия (ч.3 ст.365 и ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).