Малообеспеченным киевлянам к праздникам будет оказана материальная помощь

Новости Украины:Отдельные категории малообеспеченных киевлян по случаю Дня Героев Небесной сотни получат материальную помощь.

По случаю Дня Героев Небесной сотни в 2020 году отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева, в частности внутренне перемещенным лицам, будет оказана материальная помощь в размере от 650 до 1 тыс. 500 грн каждому лицу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение от 19 февраля 2020 года.

Согласно сообщению, в целом указанную финансовую помощь получат 36 тыс. 501 человек.

Так, помощь в размере 1 тыс. 500 грн выплатят:

киевлянам - членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства;

киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

киевлянам - членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в частности, осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в частности, волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в частности, волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Помощь в размере 1 тыс. 400 грн будет выплачена киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года; в размере 1 тыс. 300 грн - киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести; в размере 1 тыс. 100 грн - киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста 2014 года; в размере 1 тыс. грн:

киевлянам - участникам боевых действий на территории Республики Афганистан и киевлянам - членам семей лиц, погибших в Афганистане.

Материальную помощь в размере 650 грн получат киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, и киевлянам - бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.