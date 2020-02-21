На Одесчине на жилом участке обнаружили более 100 гранат времен войны

Новости Украины:На Одесчине местный житель нашел более 100 гранат времен Второй мировой войны.

В Одесской области местный житель обнаружил в своем огороде более 100 гранат времен Второй мировой войны.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Молдово Саратского района во время проведения земельных работ в огороде, местный житель обнаружил подозрительные предметы.

На место вызова прибыли пиротехники и установили, что это взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны: ручные гранаты Ф-1 - 86 единиц и ручные гранаты М-39 - 16 единиц.

В общем пиротехники изъяли и уничтожили 102 гранаты.