Столичной громаде вернули землю стоимостью почти пять миллионов

Киевская прокуратура вернула в коммунальную собственность два земельных участка в Соломенском районе стоимостью почти 5 млн гривень.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 9 обеспечила реальное исполнение решения судов о возвращении столичной громаде двух земельных участков, расположенных по ул. Проводницкой в Соломенском районе Киева, стоимостью почти 5 млн гривень", - говорится в сообщении.
Как выяснила прокуратура, право собственности на указанные земельные участки противоправно перешло в пользу частного лица на основании несуществующих государственных актов. При этом Киевский городской совет, как законный владелец этого имущества, любых решений о передаче земли частным лицам не принимал, документы, удостоверяющие право собственности или пользования, не издававшиеся и не регистрировавшиеся.
Учитывая изложенное, местная прокуратура заявила иски об истребовании земельных участков из незаконного владения, которые судом удовлетворены.
В настоящее время указанные решения судов выполнено, право собственности на земли возвращены территориальной громаде Киева.