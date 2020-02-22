Столичной громаде вернули землю стоимостью почти пять миллионов

Новости Украины:В столичную коммунальную собственность вернули два земельных участка.

Киевская прокуратура вернула в коммунальную собственность два земельных участка в Соломенском районе стоимостью почти 5 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевская местная прокуратура № 9 обеспечила реальное исполнение решения судов о возвращении столичной громаде двух земельных участков, расположенных по ул. Проводницкой в Соломенском районе Киева, стоимостью почти 5 млн гривень", - говорится в сообщении.

Как выяснила прокуратура, право собственности на указанные земельные участки противоправно перешло в пользу частного лица на основании несуществующих государственных актов. При этом Киевский городской совет, как законный владелец этого имущества, любых решений о передаче земли частным лицам не принимал, документы, удостоверяющие право собственности или пользования, не издававшиеся и не регистрировавшиеся.

Учитывая изложенное, местная прокуратура заявила иски об истребовании земельных участков из незаконного владения, которые судом удовлетворены.

В настоящее время указанные решения судов выполнено, право собственности на земли возвращены территориальной громаде Киева.