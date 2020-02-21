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Советник министра прокомментировал задержания в Новых Санжарах

Советник министра прокомментировал задержания в Новых Санжарах
23:50 Пт, 21 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Иван Варченко рассказал, кого именно задержали полицейские в Новых Санжарах.

Из-за столкновений с правоохранителями в Новых Санжарах против одного человека возбуждено уголовное производство.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Что есть на сегодня. У нас вчера было задержано 24 человека. Один человек до сих пор задержан. Задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, соответственно, будет привлекаться к ответственности по 345 ст. Уголовного кодекса Украины, это - угроза сотруднику правоохранительного органа", - сказал он.

Варченко добавил, что 23 человека уже отпустили, а один задержанный оказался человеком, который сел в автомобиль в нетрезвом виде и пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

Напоминаем, утром 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары Полтавской области для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участника беспорядков.

Новые Санжары посетили глава МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, Премьер-министр Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в карантине с эвакуированными из китайского Уханя гражданами.

21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная, 23 задержанных отпустили, один находится под стражей.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.

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Полиция, Задержаные, Новые Санжары.
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