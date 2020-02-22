Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)

Смотрите фото (3)
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
02:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Горсовет Мариуполя

Новости Украины:В Мариуполь доставили первый из 72-х комфортабельных троллейбусов за деньги ЕБРР.

В Мариуполь в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития доставили первый из 72-х комфортабельных троллейбусов.

Об этом 21 февраля сообщили в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполь доставлен первый из 72-х троллейбусов в рамках реализации совместного проекта Мариупольского городского совета и Европейского банка реконструкции и развития. Осмотрел новый транспорт мэр Вадим Бойченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбус оборудован системой кондиционирования, установлены датчики пассажиропотока и камеры видеонаблюдения. В салоне установлены комфортные сиденья польского производства.

Первая партия, которая прибудет в Мариуполь составляет 12 единиц, и это позволит укомплектовать существующие маршруты и создать новые. Планируется вывести троллейбусы до конца марта. Таким образом, жители смогут получить комфортный муниципальный сервис.

По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата, первая партия троллейбусов будет поделена на три маршрута. В первую очередь, планируется создать новый маршрут №17, другие троллейбусы будут поделены между существующими - № 2 и № 12.

Согласно графику поставки, 72 единицы троллейбусов будут прибывать в Мариуполь до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, парк МТТУ будет насчитывать 100 автобусов, 94 троллейбуса и 69 трамваев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Троллейбус, Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
02 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
03 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
04 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
05 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь