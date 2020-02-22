Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)

Новости Украины:В Мариуполь доставили первый из 72-х комфортабельных троллейбусов за деньги ЕБРР.

В Мариуполь в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития доставили первый из 72-х комфортабельных троллейбусов.

Об этом 21 февраля сообщили в Мариупольском городском совете.

"В Мариуполь доставлен первый из 72-х троллейбусов в рамках реализации совместного проекта Мариупольского городского совета и Европейского банка реконструкции и развития. Осмотрел новый транспорт мэр Вадим Бойченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбус оборудован системой кондиционирования, установлены датчики пассажиропотока и камеры видеонаблюдения. В салоне установлены комфортные сиденья польского производства.

Первая партия, которая прибудет в Мариуполь составляет 12 единиц, и это позволит укомплектовать существующие маршруты и создать новые. Планируется вывести троллейбусы до конца марта. Таким образом, жители смогут получить комфортный муниципальный сервис.

По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата, первая партия троллейбусов будет поделена на три маршрута. В первую очередь, планируется создать новый маршрут №17, другие троллейбусы будут поделены между существующими - № 2 и № 12.

Согласно графику поставки, 72 единицы троллейбусов будут прибывать в Мариуполь до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, парк МТТУ будет насчитывать 100 автобусов, 94 троллейбуса и 69 трамваев.