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Стычки в Новых Санжарах: Все задержанные являются жителями Полтавщины

Стычки в Новых Санжарах: Все задержанные являются жителями Полтавщины
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Полиция: Все задержанные в Новых Санжарах – это жители Полтавщины.

Все лица, задержанные во время протестов в Новых Санжарах, являются жителями Полтавщины, большинство из них живут в Новосанжарском районе.

Об этом сообщает "Коло" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

"Все лица, которых задерживали и доставляли в территориальные подразделения полиции, являются жителями Полтавщины. Часть из них - из близлежащих к Новым Санжарам сел, то есть не из самого поселка Новые Санжары. Из других областей среди доставленных не было", - отметил Сулаев.

При этом, как указывается, он не назвал точное количество неместных протестующих.

Как сообщалось, после столкновений в Новых Санжарах правоохранители задержали 24 человека. 23 из них уже отпустили - кроме мужчины, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

"Один человек до сих пор задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, соответственно, будет привлекаться к ответственности за 345 ст. Уголовного кодекса, это - угроза сотруднику правоохранительного органа", - сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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Китай, Полиция, Эвакуация, Карантин, Коронавирус, Новые Санжары.
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