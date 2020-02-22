На Донетчине проводят учения по освобождению оккупированной территории

Новости Украины:Правоохранители Донетчины осуществляют учения по освобождению оккупированных территорий.

В Донецкой области правоохранители проводят учения по освобождению и реинтеграции оккупированной территории.

Об этом информирует Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Правоохранители Донетчины осуществляют углубленную подготовку к выполнению задач по освобождению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятные сценарии миротворческой миссии, особенности сотрудничества и координации всех служб и подразделений системы МВД отработали на совещании с участием советника министра внутренних дел Ивана Варченко.

В частности, руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что более 1600 сотрудников сейчас проходят спецподготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий.

В свою очередь начальник Донецкого пограничного отряда Олег Нероденко сообщил о готовности пограничников к обустройству и защите отдельных участков 409-километровой части украинско-российской границы, которая находится под контролем России.

Готовы к соответствующим задачам и сотрудники ГСЧС — в службе для этого определены и зарезервированы все необходимые силы и средства.

«Мы не сомневаемся, что Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым. Скорость и качество реинтеграции оккупированных территорий в украинское правовое и гуманитарное пространство зависит от готовности каждого. Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции», - отметил Варченко.

Он подчеркнул, что украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии.