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СМИ: экс-руководитель телеканала "Интер" застрелился в доме бывшего главы МИД

СМИ: экс-руководитель телеканала "Интер" застрелился в доме бывшего главы МИД
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:По данным СМИ, в Киевской области застрелился бывший руководитель телеканала "Интер".

В селе Чайки Киевской области застрелился 56-летний житель столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, на спецлинию "102" позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, приехавший в гости из Киева.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

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"По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство". Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

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Как сообщают некоторые СМИ, погибшим является бывший руководитель телеканала "Интер", предприниматель Сергей Старицкий, самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

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Киевская область, Самоубийство, Нацполиция, Сергей Старицкий.
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