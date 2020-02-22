Трускавце провели форум гостеприимства и курортологии с участием иностранных специалистов

Новости Украины:В Трускавце сегодня прошел Восточноевропейский форум гостеприимства и курортологии с иностранными специалистами.

В курортном Трускавце на Львовщине проходит Восточноевропейский форум гостеприимства и курортологии с участием украинских и иностранных специалистов отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

"21 февраля в Трускавце начал работу Восточноевропейский форум гостеприимства и курортологии. В работе форума принимают участие представители нескольких иностранных государств, в частности Польши, Венгрии, Словакии, Румынии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Восточноевропейский форум гостеприимства и курортологии в Трускавце двухдневный, до 22 февраля.

Он проходит на базе одного из гостиничных комплексов и Международной клиники восстановительного лечения профессора В. Козявкина.

Перед началом форума городской голова Трускавца Андрей Кульчинский и председатель Международного центра "Европейская интеграция Украины" Иван Цегенько провели рабочую встречу с представителями венгерской делегации. Темой разговора стало начало сотрудничества в различных сферах, в частности в области медицинского и оздоровительного туризма.

С венгерской стороны во встрече приняли участие представители Генерального консульства Венгрии в Ужгороде и мэры городов Ниредьгаза и Хевиз д-р Ференц Ковач и Габор Папп. Именно с этими городами Трускавец начинает партнерские отношения.