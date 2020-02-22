Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

В Киеве в ДТП попал 9-месячный младенец

В Киеве в ДТП попал 9-месячный младенец
18:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве произошло ДТП, пострадал 9-месячный ребенок.

В Киевской области произошла дорожная авария, где получили травмы 9-месячный ребенок и четверо взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в селе Путровка около полуночи. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись, когда водитель автомобиля Volkswagen начал совершать маневр поворота налево, и в это время по встречной полосе главной дороги двигался автомобиль Fiat Tipo.

"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%

"В результате аварии пассажиры первого автомобиля 9-месячный ребенок, две женщины 25- и 50-летнего возраста, все жители Киева, получили травмы. Также водитель второй машины 34-летний и его 29-летняя жена, местные жители, получили телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество зараженных в Италии стремительно растет
Количество зараженных в Италии стремительно растет
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Brexit: Британия возвращает &quot;культовый&quot; дизайн паспортов (Фото)
Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов
Номер один для удобрения: &quot;необычная&quot; подкормка растений на Марсе
Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь