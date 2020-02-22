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Атаки на Донбассе: Наши бойцы ликвидировали наемника РФ

Атаки на Донбассе: Наши бойцы ликвидировали наемника РФ
19:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:На Донбассе сегодня в результате атаки боевиков наши бойцы ликвидировали одного из наемников РФ.

В субботу, 22 февраля, ночью, боевики предприняли попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе, в этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого. 

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Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. 

Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля.

У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.

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С нашей стороны пострадавших нет.

Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках", - написал журналсит. 

Блогер Necro Mancer в своем твиттере опубликовал скрин страницы уничтоженного наемника в российской соцсети. 

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Украина, Жертвы, Донбасс, Смерть, ООС.
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