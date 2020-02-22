В Одессе суд арестовал и.о. главы Затоковского поссовета

Новости Украины:Растрата 6 млн грн: одесский суд арестовал и.о. главы Затоковского поссовета.

Киевский районный суд Одессы сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и.о. председателя Затоковского поселкового совета, подозреваемого в растрате 6 млн грн при реконструкции очистных сооружений.

Как сообщили в суде, поступило ходатайство об отстранении от должности и помещении под стражу указанного чиновника.

По версии следствия, и.о. председателя поселкового совета на протяжении 2019 года подписывал договоры о выполнении работ по реконструкции очистных сооружений в курортном поселке Затока.

Однако со стороны предприятия, которое обязалось выполнить указанные работы, договоры и другие документы подписывали неустановленные лица, которые фактически контролировали его активы.

Согласно платежным поручениям, которые также подписывал злоумышленник, из государственного бюджета перечислялись средства на счет предприятия. Деньги, в частности, поступали за работы, которые не были предусмотрены договором и, соответственно, не подлежали оплате.

В результате указанных действий Затоковскому поселковому совету нанесен материальный ущерб.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, судья отказал в его удовлетворении. Подозреваемого решено поместить под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Кроме того, чиновника отстранили от занимаемой должности на этот же срок.

Напоминаем, 31 января в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области проводились обыски у должностных лиц, подозреваемых в растрате 6 млн грн во время реконструкции очистных сооружений.

Ненадлежащие очистные сооружения являются проблемой указанного поселка. Экологи неоднократно заявляли, что нечистоты из-за этого попадают в море.