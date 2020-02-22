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Эвакуированным из китайского Уханя передали книги и игры

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Эвакуированным из китайского Уханя передали книги и игры
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: adm-pl.gov.ua

Новости Украины:В медцентр "Новые Санжары" передали книги и настольные игры.

Религиозные деятели передали книги, в частности Библию, и настольные игры эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в медцентре "Новые Санжары".

Об этом сообщает Полтавская облгосадминистрация.

"В Новосанжарской райгосадминистрации лидеры религиозных объединений Полтавщины разных конфессий, священники Православной церкви Украины из Киева обсудили ситуацию в Новых Санжарах. Религиозные деятели собрали книги, продукты, настольные игры для людей, которые находятся в обсервации. Продукты оставили у представителей Красного Креста в Новых Санжарах. Другие вещи передали людям в санаторий ", - говорится в сообщении.

Во время обсуждения отмечалось, что нужно и дальше налаживать коммуникацию между властью и обществом, чтобы не возникало непонимания. Служители церкви выражали готовность быть коммуникаторами и помогать власти в этом вопросе.

А местные священники говорили, что на самом деле жители поселка не были агрессивно настроены, а резко отреагировали, потому что их застали врасплох.

После завершения обсуждения с церковными деятелями встретился председатель облгосадминистрации Олег Синегубов.

Часть священников, которые приехали, останутся в поселке, они будут общаться с громадой и поддерживать людей, которые находятся в медцентре «Новые Санжары».

Напоминаем, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах превезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывали дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Всего на обсервации находится 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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Китай, Эвакуация, Карантин, Новые Санжары.
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