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В Киеве прошел патриотический лагерь военной подготовки (Фото)

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В Киеве прошел патриотический лагерь военной подготовки (Фото)
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:"Криївка Вільних": в Киеве состоялся патриотический лагерь военной подготовки.

На Ледовом стадионе в Киеве в субботу, 22 февраля, состоялся VI Патриотический лагерь военной подготовки «Криївка Вільних», посвященный героям Небесной сотни.

Об этом Укринформу сообщили организаторы.

"Сегодня на Ледовом стадионе в Киеве состоялся VI Патриотический лагерь военной подготовки, который был посвящен героям Небесной сотни в рамках программы Национального музея Революции достоинства к шестой годовщине завершения Майдана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, более 400 детей бесплатно прошли обучение на 20-ти локациях с реальным снаряжением, оружием, техникой в сопровождении инструкторов - воинов АТО / ООС, волонтеров, представителей различных силовых подразделений Украины. Всего было задействовано в организации и подготовке лагеря более 500 энтузиастов.

Школьники в возрасте от 7 до 17 лет имели возможность ознакомиться с информацией о работе разведки, десантников-штурмовиков, пограничников, медиков, спасателей, узнать о военном оружии и транспорте, о волонтерстве, плетении маскировочной сетки, работе полиции и тому подобное. А младшие дети на спецлокации рисовали и писали письма украинским воинам.

В завершение подготовки все отряды участников прошли полосу препятствий под наблюдением инструкторов.

Все участники получили сертификаты.

Следующий такой лагерь планируется провести в конце весны, до завершения школьного учебного года.

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Киев, Лагерь, Криївка Вільних.
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