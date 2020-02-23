В Запорожье неизвестные зарезали криминального авторитета

Новости Украины:В Запорожье был убит криминальный авторитет "Сарван".

Местные СМИ сообщают, что убитый является криминальным авторитетом азербайджанского происхождения по кличке "Сарван".

В отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области корреспонденту Укринформа информацию подтвердили.

"22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению уголовного правонарушения", - прокомментировала прессофицер Екатерина Людвик.

Как пишет местный информационно-аналитический портал "Акцент", убитый причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" - не менее известным в Запорожье криминальным авторитетом. Имел "Сарван" связи с ворами в законе и на своей родине — в Азербайджане.