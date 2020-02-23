ОБСЕ зафиксировала около 200 взрывов на Донетчине

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

СММ ОБСЕ зафиксировала в пятницу увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав 195 взрывов, и 95 взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном 22 февраля отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (195), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (90 взрывов)", - говорится в отчете.

Две трети нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксированы в районах на юго-восток от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (95), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (27 взрывов)", - сообщили в Миссии.

Как и в течение предыдущего отчетного периода, более половины нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксированы в районах к северу и северо-востоку от н.п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км на северо-запад от Луганска).