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Суд наложил арест на 87 земельных участков в Затоке

Суд наложил арест на 87 земельных участков в Затоке
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на земельные участки в Затоке.

По ходатайству прокуратуры Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области наложил арест на 87 земельных участков в курортномку поселке Затока, чтобы предотвратить их преступное отчуждение.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"С целью предупреждения преступного отчуждения рекреационных земель на первой линии от Черного моря в поселке Затока Белгород-Днестровского района, в рамках указанного производства, прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на земельные участки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Белгород-Днестровский горрайонный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал 87 участков общей площадью почти 7 гектаров по ул. Вокзальной и бульвара Золотой берег".

Облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно возможного незаконного отчуждения земель должностными лицами Затоковского поселкового совета (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напоминаем, в декабре 2019 года облпрокуратура вернула государству 2,5 гектара прибрежных земель поселка Затока стоимостью около 50 млн гривень, которые были незаконно переданы под индивидуальное дачное строительство в пределах первой и второй полос побережья Черного моря. Суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры, касающихся 48 земельных участков.

31 января 2020 года прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры совместно со следователями отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в области провели обыски у должностных лиц Затоки в рамках уголовного производства по растрате бюджетных средств.

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Суд, Арест, Затока.
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