В Дрогобыче создадут "нефтяную" карту для туристов

Новости Украины:В Дрогобыче разработают карту для туристов с "нефтяными" локациями города.

Новую туристическую карту, которая будет рассказывать о "нефтяных" локациях города, создадут в Дрогобыче на Львовщине.

Необычный путеводитель планируют представить уже в конце марта, сообщает Zruchno.Travel со ссылкой на директора местного туристического информационного центра Игоря Чаву.

"Вам, наверное, известно, что в XIX веке промышленная разработка нефтяного месторождения в городе Борислав (расположен в 13 километрах от Дрогобыча – ред.) Давала около 4% мировой добычи нефти. И это очень сказалось на нашем регионе, а в частности на нашем городе. В Бориславе велась непосредственно добыча нефти, а Дрогобыч был административным и политическим центром. Многие дома в городе появились именно благодаря "черному золоту", – рассказал Чава.

На "нефтяную" карту Дрогобыча будут нанесены около 30-50 объектов, связанных с этой стороной истории города. Кроме собственно маршрута и обозначенных локаций, карта коротко расскажет о каждом из объектов. Новинка будет доступна на двух языках – украинском и польском. Позже планируется перевести ее и английский. В будущем, если нефтяной туризм будет интересным для гостей города, ТИЦ планирует и создание путеводителя с более расширенной информацией об объектах.

"Не могу пока раскрыть все карты – скажу только, что эта карта будет сильно отличаться от всех туристических карт, которые вы видели раньше. "Нефтяная " карта, помимо прочего, будет давать туристу скидку в одном из лучших ресторанов города, который расположен на улице, появившейся благодаря нефтяным магнатам", – анонсировал директор ТИЦ.

Чава также отметил, что в этом году Дрогобыч станет участником конференции "Нефтяное наследие деятельности Игнация Лукасевича". Конференция станет частью большого проекта, который реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина.

В рамках проекта запланировано создание мультимедийного путеводителя по местам, связанным с деятельностью Лукасевича (Украина и Польша), а также разработка нового туристического маршрута.