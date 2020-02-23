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В Новых Санжарах иностранке понадобилась медпомощь

В Новых Санжарах иностранке понадобилась медпомощь
12:23 Сегодня Телеграф facebook.com Фото: Фейсбук

Новости Украины:В обсервации в Новых Санжарах одной из иностранных гражданок потребовалась медицинская помощь из-за болей в животе.

У иностранной гражданки, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Вчера в обсерваторе в иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - сообщил Ляшко.

Отмечается, что полтавские медики провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - сообщил заместитель Скалецкой.

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Как сообщалось, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

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Минздрав, Полтавская область, Коронавирус, Новые Санжары.
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